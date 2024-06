Lucie en Australie: de Sydney à Magnetic Island

FRANCE 5, MERCREDI, À 21 H 05



Toujours accompagnée de son fidèle compagnon Jérémy Michalak, Lucie Carrasco embarque pour la plus grande aventure de sa vie avec un objectif clair: faire un câlin à un bébé koala. De Sydney à Magnetic Island, en passant par les plages géantes de Byron Bay, le bush sauvage, et la très hostile forêt de Daintree, le duo de voyageurs va laisser son empreinte de roues et de pieds là où peu de Français se sont aventurés et cette expédition leur réserve de bien curieuses rencontres: des hippies septuagénaires, des kangourous sauvages, des surfeurs de l’extrême, un «crocodile dundee mangeur de fourmis vertes», et même des sirènes dans les eaux turquoise de l’océan Pacifique. ■