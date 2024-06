Morgan Steinackre, comme un poisson dans l’eau au SP Bulle

Morgan Steinackre est l’entraîneur principal du Sporting Bulle Natation depuis 2022.

Portrait de ce Provençal de 40 ans, féru de sports, de musique et d’aviation.

La troisième édition du Meeting Jack Kaeser se déroule ce samedi à Bulle.

GLENN RAY

NATATION. Le week-end dernier, le Sporting Bulle Natation est rentré du Meeting de Renens avec douze podiums et cinq qualifications pour les championnats de Suisse open. Preuve de la bonne santé actuelle du club gruérien, qui doit beaucoup à Morgan Steinackre, son entraîneur principal depuis janvier 2022. Installé à Botterens, il s’est vite senti comme un poisson dans l’eau dans sa nouvelle région. «Mon appartement donne sur le lac de la Gruyère et la Dent-de-Broc me regarde tous les jours. La nature, c’est ce qui me convient, et je suis…