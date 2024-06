Neil Finn et sa pop indélébile

MUSIQUE

Crowded House

GRAVITY STAIRS

Lester Records/BMG

Il y a bientôt quarante ans – mes aïeux – Crowded House sourdait de ses antipodes natals avec Don’t dream it’s over, un slow qui tourna rapido en boucle sur MTV. La belle époque. Après une carrière en dents de scie, le groupe australien revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec un nouvel album, Gravity stairs. Une énième preuve du talent de mélodiste de Neil Finn, son chanteur et principal compositeur, désormais accompagné de ses fils Liam (guitares) et Elroy (batterie), mais aussi du bassiste de toujours Nick Seymour et du claviériste et producteur Mitchell Froom.

Pour qui ne connaîtrait pas Neil Finn, sachez que le bonhomme a été choisi en 2018 pour remplacer Lindsey Buckingham lors de la tournée d’adieux de Fleetwood Mac.…