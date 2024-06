Noir comme le sang

BANDE DESSINÉE

Philippe Pelaez et Hugues Labiano,

QUELQUE CHOSE DE FROID

Glénat

Ethan Hedgeway est de retour à Cleveland. Qui l’aurait pensé? Après qu’il eut trahi et vendu aux autorités son ancien boss Frank Milano, un contrat a été placé sur sa tête. Sa femme a été horriblement tuée… Mais il est là et s’est même annoncé à la police, qui l’a placé dans un hôtel sordide, à la population elle aussi fracassée. Autant dire que la chasse est ouverte, car, en cette année 1936, certains membres des forces de l’ordre n’ont pas perdu les habitudes acquises durant la Prohibition, celles d’informer la pègre contre de l’argent… Mais la grande ville de l’Ohio est en train de changer. Eliott Ness – l’homme derrière l’arrestation d’Al Capone – vient d’arriver pour y mettre de l’ordre et pour trouver un…