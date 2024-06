Objectif Romandie pour Léa Stern

CYCLISME. Léa Stern a terminé, jeudi, 4e des championnats de Suisse de contre-lamontre à Aire-la-Ville. «Si on m’avait annoncé ça avant la course, j’aurais été heureuse. Mais terminer à quinze secondes de la deuxième place, c’est un peu frustrant», analyse la Bulloise de 22 ans. Samedi lors de l’épreuve en ligne, la Gruérienne a encore fini neuvième, après avoir accroché le wagon des favorites avec Elise Chabbey et la lauréate Noémi Rüegg. «Ça a accéléré dans la dernière bosse et je n’ai pas pu suivre. Mais j’ai roulé avec les meilleures et je suis contente de ma course», note la cycliste de Lyon Sprint Evolution.

Avec sa victoire au GP d’Argovie et une semaine genevoise réussie, Léa Stern a franchi un palier. Son objectif est maintenant clair: «J’espère être sélectionnée avec l’équipe…