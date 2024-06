Ouna linvoua retse

Deché-delé

(Deuxième partie)

Le français parvint dans le jardin romand comme un intru. Il remplaça de fil en aiguille le latin classique utilisé alors par les chanceliers et les notaires. Le français était donc une langue écrite et non parlée. Par la suite, l’Eglise et l’école accordèrent de plus en plus d’importance au français. Le parler de l’Ile-de-France se répandit de plus en plus jusqu’à devenir la langue officielle et c’est à partir de ce moment-là que le latin de jadis n’ayant pas de grammaire écrite à proprement parler fut inscrit au rang de patois ou de dialecte.

Afin d’illustrer l’évolution de la langue, Jean Risse explique que le cheval, se dit en latin: equus; la jument equa. En patois, on retrouve encore le mot èga alors que le français est parti sur le terme jumentum (bête…