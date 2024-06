Parions sport avec…

Damien Repond

20 ans, paysagiste, gardien de La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

La Tour/Le Pâquier vs Urania Genève?

«La Tour. On est en fin de saison et on joue à domicile. Ça nous tient à cœur de bien finir le championnat. Je vais dire un 2-0 pour nous.»



… le bleu d’Ursy ou le rouge et noir de La Tour/Le Pâquier?

«Le rouge et noir de La Tour. Même si je viens d’Ursy, je penche plus pour mon club actuel.»



… une saison en alternance avec Jonathan Veiga ou une saison sur le banc?

«Clairement une saison en alternance. Je partage avec Jonathan une concurrence qui est très saine et j’en apprends tous les jours avec lui.»



… le jeu balle au pied ou le ballon dans les mains?

«J’aime plutôt…