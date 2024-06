Pas assez de bals dansants

Tribune libre

A propos des bals et thés dansants.

Les seniors en Gruyère ont du mal à trouver des bals ou des thés dansants dans la région. Je vois pourtant qu’ailleurs ces activités reviennent pour le grand plaisir de leurs participants. Mais, pour nous, la distance pose problème, il est dès lors difficile de s’y rendre. Je me demande pourquoi ces bals sont si rares en Gruyère, district pourtant en plein développement.

J’ai récolté plusieurs dizaines de signatures de danseurs lors d’un dernier bal à Bulle. Ce qui démontre le souhait d’avoir plus de bals dans notre région. Chères autorités communales de la Gruyère, on vous remercie d’avance de prendre en compte notre demande pour notre santé physique et mentale.

Heloisa Coelho da Silva, Bulle