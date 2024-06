Patrick Pembele à la tête des Lions

BASKETBALL. La nouvelle a été officialisée jeudi: Patrick Pembele (photo) est le nouvel entraîneur des Lions de Genève. Après une saison comme assistant de Thibaut Petit au Fribourg Olympic, l’Attalensois de 31 ans s’est engagé pour deux ans avec la formation du bout du lac. «Je suis impatient de relever ce nouveau challenge, se réjouit-il. Genève est une région historique du basket suisse, et son club, une des valeurs sûres du championnat.» Le choix n’a pourtant pas été évident pour le Veveysan, vainqueur du championnat, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de Suisse la saison dernière. «A Fribourg, les infrastructures permettaient de mettre 95% de l’énergie sur le terrain. Et il y avait le facteur Coupe d’Europe. Ça ne sera pas le cas à Genève, mais je voulais redevenir coach…