Pixels et caetera

RICHE, CÉLÈBRE ET AIMÉ. Seigneur Dieu (c’est une expression)! En recevant de la machine à tickets le numéro 477, et au regard du nombre de guichets ouverts, il faudra bien 5 à 10 minutes d’attente jusqu’à mon tour. Que faire à La Poste quand on a dix minutes (une éternité) à attendre. Option 1. Consulter son portable, comme tout le monde. Option 2. Regarder les autres qui consultent leur portable. Option 3: devenir riche. Et comment devient-on riche en faisant la queue à La Poste? En achetant un exemplaire du livre Devenir riche avec Berkshire Hathaway (disponible en 5 langues). Pour faire court, Berkshire Hathaway n’est pas le nom de l’auteur, mais de la société de Warren Buffet qui, lui, est devenu immensément riche par des investissements boursiers. Il suffit donc de faire comme lui.…