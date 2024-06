Pixels et caetera

JUMELAGE. Bulle a accepté à 55,61% le crédit d’agrandissement du Musée gruérien et de la bibliothèque. Ce même dimanche 9 juin, Bulle a voté à 41,26% pour Jordan Bardella. Bulle, Bulle. Commune de la Gruyère, commune du département du Doubs (441 habitants). De Bulle à Bulle, un vote compense l’autre? Et nous sommes du bon côté, surtout quand il s’agit de dire oui à la mémoire collective et à la lecture en solitaire. Bulle n’a heureusement pas plus de relations avec Bulle, parce que la commune s’appelle Bulle, que nous n’avons de relation avec 93% des communes françaises qui ont placé le Rassemblement national en tête aux européennes. N’empêche, les communes suisses qui sont jumelées avec des communes françaises passées maintenant à l’extrême droite ne doivent-elles pas faire un geste…