Pixels et caetera

AUX INDÉCIS. Le 7 juin 2007, au lendemain de l’élection de Nicolas Sarkozy à l’Elysée, Libération publiait sa une la plus calamiteuse de toutes les couvertures que le quotidien a consacrées à l’extrême droite et aux Le Pen. Fini Le Pen (Marine)? Comment en est-on arrivé là, s’interrogent mes amis français dans des échanges WhatsApp ou au téléphone? La politesse, quand on vit en Suisse, c’est d’écouter. Les jours suivant la dissolution, une certaine hésitation se faisait sentir dans nos échanges (ce qui répond en partie à la question du comment en est-on arrivé là). «Macron applique déjà la politique du RN… Mélenchon, jamais… Les Républicains, c’est mort…» A cette forme de désarroi sincère, qui ne vaut en rien pour une adhésion à un camp ou l’autre, et maintenant à l’heure du choix si les…