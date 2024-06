Première suisse: Fribourg se dote d’une technologie sécurisant l’accès aux preuves numériques

Depuis l’omniprésence des appareils électroniques, les preuves numériques jouent un rôle important dans les affaires pénales. Face à cette réalité, la justice fribourgeoise renforce sa digitalisation en se dotant de l’infrastructure Proofbox. «Cette solution technologique est une première en Suisse et simplifie la transmission et la consultation des preuves numériques pour le personnel de la chaîne pénale et les avocats, tout en assurant la sécurité des données», explique la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) dans un communiqué. D’autres cantons seraient intéressées à l’adopter.

L’Etat de Fribourg entend ainsi accélérer le traitement administratif des procédures judiciaires «et garantir des décisions éclairées et équitables». L’outil permet également de renforcer la protection des données sensibles et la confidentialité des parties impliquées dans les affaires pénales.

Cette nouvelle étape marque «un tournant significatif pour la justice fribourgeoise» et s’inscrit dans le cadre du programme e-Justice. L’objectif de ce dernier est de simplifier la coopération intra et intercantonale en remplaçant les dossiers judiciaires physiques par des dossiers électroniques. Elodie Fessler