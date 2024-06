Premier album après le tube

MUSIQUE

Santa

RECOMMENCE-MOI

Warner Music

Elle est apparue il y a deux ans avec Popcorn salé, immense tube mélancolique, cumulant plus 60 millions de streams dans le monde. Non, en réalité, Santa s’est fait connaître comme chanteuse d’Hyphen Hyphen, mais il faut bien dire que l’on ne reliait pas immédiatement l’électro-pop-disco échevelée et anglophone de son groupe à cette magnifique ballade piano-voix en français, qui ouvre l’album. Très vite, Santa démontre toutefois qu’elle n’a rien perdu de son énergie communicative, avec ce Recommence-moi plus dansant, qui donne envie de bouffer la vie.

N’empêche que le registre a changé. Ces 11 titres légers penchent clairement du côté de la variété (on dit néovariété, pour ne pas faire ringard, mais c’est la même chose), avec toute la noblesse que…