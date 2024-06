Produits locaux: L'Etat veut faciliter les contacts entre les producteurs et restaurateurs

L’Etat de Fribourg souhaite davantage soutenir les établissements de restauration collective valorisant les produits régionaux et de saison ayant signé la charte «Cuisinons notre région». Lancée en début d’année, sa plateforme De-saison.ch leur permet ainsi de prendre contact facilement avec les producteurs et fournisseurs locaux. Gérée par Terroir Fribourg et Local Impact Sàrl, elle a été lancée grâce à la Stratégie de durabilité et le Plan Climat cantonaux.

Les restaurateurs peuvent notamment recevoir des offres dont les produits correspondent à ladite charte, explique la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) dans un communiqué. De quoi, également, les inspirer lors de la création des menus incluant des produits locaux et de saison. La DIAF lance un appel aux producteurs et fournisseurs afin qu’ils inscrivent leurs produits sur ladite plateforme. Parallèlement, les restaurateurs sont invités à s’y inscrire. Elodie Fessler