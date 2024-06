A quand un débat sur la sécurité?

CHANTIER. Qu’en est-il de la motion acceptée par le Grand Conseil en septembre 2016 visant à renforcer la sécurité sur les chantiers fribourgeois? C’est la question qu’ont posée en février dernier les députés Armand Jaquier (ps, Romont) et Jean-Daniel Wicht (plr, Villars-sur-Glâne).

En début d’année, les députés s’étonnaient «qu’aucun acte concret n’ait été entrepris par le Conseil d’Etat après qu’un projet de loi a été mis en consultation auprès des différents partenaires et communes». Selon le Glânois et le Sarinois, «aucune volonté de s’investir dans une amélioration de la sécurité» n’est perceptible, «chacun visant à passer la patate chaude à l’autre». Avant d’ajouter «qu’il n’était pas acceptable qu’une motion soutenue par de nombreux députés et acceptée par le parlement reste si…