Questionner les images et le chaos du monde

Deux duos d’artistes exposent en commun à Friart.

Once in a hundred years questionne le statut de l’image.

Visite immersive entre chaos et questionnements.

ÉRIC BULLIARD

ART CONTEMPORAIN. C’est une forme de chaos. Presque oppressant, un peu angoissant, totalement fascinant. Nous sommes au cœur de la nouvelle exposition de Friart, Once in a hundred years (jusqu’au 28 juillet). Dans le noir, entouré d’images qui se superposent et défilent à l’infini. Des projections et des sons qui disent le monde, mais d’une étrange manière détournée.

La Kunsthalle de Fribourg a invité deux duos d’artistes, pour cette collaboration inédite, présentée en même temps au Lumiar Cité de Lisbonne. D’une part, les Russes Sid Iandovka et Anya Tsyrlina, qui se sont connus par la musique punk, dans les années 1980,…