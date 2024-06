Retour inattendu pour Mathieu Jungo

Mathieu Jungo a signé samedi aux championnats fribourgeois deux records personnels sur 100 et 200 mètres. Le sprinteur du SA Bulle revient cette année à la compétition après quatre ans de pause.

CORENTIN PFISTER

ATHLÉTISME. A Guin, aux championnats fribourgeois, Mathieu Jungo a récolté deux médailles d’argent sur le sprint court. Sur la piste singinoise, le sprinteur du SA Bulle a abaissé ses temps sur 100 m (11”06) et 200 m (22”69). «Sans les têtes d’affiche, l’ambiance était plus sereine. Je me suis mis moins de pression et ça a payé», analyse le Cottensois. A un centième des minima sur 100 mètres pour les championnats de Suisse, Mathieu Jungo relativise. «En sachant que j’ai arrêté l’athlétisme depuis quatre ans, c’est un super résultat. J’avais prévu une saison de transition, donc…