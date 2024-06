Route de Cerniat: de nouvelles mesures de sécurité face au danger de glissement de terrain

La vitesse maximale autorisée sur la route de Cerniat, au lieu-dit Creux de la Savignière, est désormais limitée à 30 km/h. Cette mesure de sécurité est complétée par une signalisation accrue et une réorientation du trafic sur une partie de la route, annoncent les communes de Val-de-Charmey et de Crésuz. «Il est crucial que les usagers respectent ces nouvelles directives pour assurer leur sécurité», soulignent-elles, en rappelant que les abords du Javro et le secteur de stationnement restent interdits d’accès.

Ce printemps, des signes de glissements de terrain ont été observés et une surveillance géologique a été mise en place. Des études sont en cours «pour renforcer l’infrastructure routière face aux glissements de terrain». Les communes communiqueront régulièrement à ce sujet et appellent les citoyens à suivre attentivement les informations qu’elles diffusent notamment via l’application i-Gruyère.

Plan d'alarme

«Bien que la situation soit sous contrôle, des dégradations imprévues pourraient survenir, affectant l’accès entre Cerniat et les communes voisines.» Un plan d’alarme est prêt à être déployé si nécessaire. Les habitants de Cerniat et les visiteurs sont appelés à rester vigilants, à disposer de provisions pour trois jours, à respecter la signalisation routière, à suivre les informations diffusées par les communes. Les personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins médicaux spécifiques, sont priées de s’annoncer auprès de l’administration de Val-de-Charmey. Elodie Fessler