Six nouvelles recrues pour le FC Bulle

FOOTBALL. A deux semaines de la reprise des entraînements, le mercato estival du FC Bulle se poursuit. En plus des 15 joueurs déjà prolongés (La Gruyère du 8 juin), le club gruérien a annoncé mercredi la signature de six nouvelles recrues pour la saison 2024-2025 de Promotion League.

Arrivant respectivement de Kriens et de Servette M21, Nick Berger (22 ans) et Omar Daf (21 ans) viennent renforcer la ligne d’attaque. Le milieu d’Etoile Carouge Bleron Mulliqi (21 ans) et le gardien de Pristhina Bern Premtim Gashi (23 ans) rejoignent aussi l’effectif gruérien. A noter également la signature de deux espoirs de 18 ans formés dans le canton, le défenseur Patrice Tinguely (Young Boys U19) et le médian Joshua Dénervaud (Team BEJUNE U19). Enfin, l’ancien portier professionnel Federico Nicastro a…