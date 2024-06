Sur fond de «guerre verte»

La Fribourgeoise Manuela Ackermann-Repond entremêle lieux, époques et personnages, dans Cueillir les larmes de la montagne. Avec, en arrière-fond, les conflits autour des mines d’émeraude.

ÉRIC BULLIARD

De Genève à l’Equateur et à la Colombie, avec des incursions à Stresa, des années 1990 à 2018 en passant surtout par 2016, ce livre est un voyage. Il navigue, il serpente, plutôt, entre les lieux et les époques, entre les personnages aussi. Pour son troisième roman, Manuela Ackermann-Repond a choisi une forme chorale ambitieuse, tout en mêlant fiction et réalité historique.

Au départ, raconte l’auteure fribourgeoise, il y a eu un dialogue. «J’ai participé à un atelier d’écriture, à Genève, et on nous a demandé d’imaginer une scène avec deux personnages imposés: une femme d’un côté, un…