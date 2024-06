Sur la route du Mans

«J’ai touché mon objectif du bout des doigts»

“Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis que j’ai commencé le sport automobile, j’ambitionne de participer aux 24 Heures du Mans, la course d’endurance la plus connue au monde. La semaine dernière, j’ai fait mes premiers tours sur le circuit des 24 Heures au volant de ma Lamborghini Huracán GT3 Evo2 magenta. Avec mon équipe des Iron Dames, j’ai eu deux courses en ouverture des 24 Heures du Mans dans une ambiance incroyable! Je commence à toucher mon objectif du bout des doigts et ça me motive à travailler encore plus pour avoir l’opportunité d’y retourner un jour pour la course principale.

Arrivée au Mans le 6 juin au soir, j’ai pu apprécier l’entier de l’évènement.

A commencer par le «pesage» des 62 voitures engagées. Soit des vérifications…