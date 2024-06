Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Dans les coulisses des low cost

Alors que les compagnies low cost vont réaliser des résultats record cet été, nous embarquons dans le ciel européen pour enquêter sur le système Ryanair et rencontrer celles et ceux qui dénoncent leurs conditions de travail au sein de la compagnie: pressions sur les ventes à bord, management brutal, omerta... Une enquête à travers l’Europe sur la face cachée d’une compagnie à bas coût et des conditions de travail alarmantes de ses hôtesses de l’air et stewards. ■