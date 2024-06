Tissé main au goût de chacune

Les employés de Clos Fleuri perpétuent la tradition des tissus de dzaquillons tissés à la main, alors que beaucoup des tisserandes de la région prennent de l’âge et peinent à trouver de la relève.

XAVIER SCHALLER

Pour un dzaquillon standard, comptez 4 mètres pour la robe et 1,4 mètre pour le tablier, plus un triangle pour le foulard. Tout en coton, fait main et, si possible, avec des motifs et des couleurs personnalisées. Différentes tisserandes – c’est un travail traditionnellement féminin – œuvrent encore dans la région, y compris dans les ateliers protégés de Clos Fleuri, à Bulle.

Sept femmes et un homme en situation de handicap s’activent ce mercredi matin dans les locaux de la rue de Vevey. Sur les petits métiers, ils fabriquent des tissus pour des linges ou des sacs. Les grandes…