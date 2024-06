TPF: Un abonnement week-end pour profiter des transports publics fribourgeois cet été

Créé en 2018, l’abonnement estival du week-end est de retour sur le réseau de transports publics fribourgeois et de la Broye vaudoise. Ces billets, qui peuvent être achetés en ligne ou aux guichets TPF, CFF ou BLS, permettent de voyager dès le vendredi soir (19h) et jusqu’au dimanche dans l’intégralité du canton et de la Broye vaudoise. Les sésames sont vendus au prix de 49 francs pour la deuxième classe et 69 francs pour la première classe. L’offre est disponible du 5 juillet au 29 septembre, jours fériés compris. Patrick Biolley