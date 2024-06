Tribune libre

Sauvé de la relégation

A propos du FC Bulle.

C’est le 11 mai, veille de la Fête des mères, que le FC Bulle a failli officialiser sa relégation en première ligue. La cause était la mortifiante défaite face au FC Paradiso. Depuis le mois de mars, de noirs nuages planaient sur Bouleyres. A cette époque déjà, le onze bullois se faisait étriller 4 à 1 par la lanterne rouge Servette M21! Par la suite, des défaites honorables se sont succédé. Ce qui a eu pour effet de faire fondre les onze points d’avance sur la barre. Cette déconvenue chez la lanterne rouge a fait tardivement réagir les responsables en changeant de timonier (on est toujours plus malin une fois que la catastrophe est arrivée). Au FC Bulle, il y a toujours eu de bons joueurs qui mouillent le maillot. Ce maintien en Promotion…