Tribune libre

Lux et vincere

A propos de l’agrandissement et de la rénovation du Musée gruérien et de la Bibliothèque publique.

Il y a un peu plus d’un siècle, Lucien Despond, industriel et syndic de Bulle, et Victor Tissot, homme de lettres, portaient sur les fonts baptismaux le Musée gruérien et sa bibliothèque. Lucien (du latin lux, qui signifie lumière) et Victor (du latin vincere, qui signifie vaincre). Des visionnaires, dans cette Gruyère qui comptait moins d’habitants que Bulle aujourd’hui, elle-même peuplée de 4500 âmes. C’est vous dire l’évolution de ce district que d’aucuns envient et ce n’est pas un hasard si tout le monde veut venir vivre ici.

Il y a soixante ans, encore en culottes courtes, j’ai découvert, avant qu’il ne déménage, le musée, qui sentait bon l’encaustique et dont le parquet…