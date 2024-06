Tribune libre

Soutien à ceux qui restent!

En réaction aux deux démissions du Conseil communal de Haut-Intyamon (La Gruyère du 15 juin).

Comment peut-on juger et critiquer le fonctionnement d’un Conseil communal après trois et six mois? Notre syndic se dévoue corps et âme pour faire tourner le ménage de notre commune et il a mené à bien de nombreux projets. Je suis scandalisé que des personnes puissent siéger au Conseil communal et semer la zizanie en son sein.

Avant de se présenter aux élections, ayons la modestie et une réelle vision de ce qu’est un Conseil communal. Je souhaite bon courage et je soutiens ceux qui restent. Pour l’avenir de notre commune de Haut-Intyamon, soyons vigilants pour élire les prochains candidats, si on en trouve!

Jacques Braillard, Albeuve, conseiller communal de 2001 à 2003