Tribune libre

Les nuisances ne diminuent pas

A propos du bruit des trains.

Planifier le passage de 140 trains à travers le centre de l’agglomération bulloise pendant vingt heures chaque jour et chaque nuit est un tour de force. Malheureusement, rien n’a été prévu pour contrer le bruit et les vibrations au cœur des quartiers résidentiels. Après la levée de boucliers des communes et des riverains, les TPF ont assuré prendre ces problèmes très à cœur. Or, depuis mars… ils ont doublé les rames et fait passer leurs nouveaux trains plus vite, provoquant un tapage encore plus retentissant!

Arrêtons d’emblée ceux qui ne voient dans les riverains exaspérés que de pénibles égoïstes troublés dans leur confort. Cent craies crissant sur un tableau noir 140 fois par jour crisperaient les experts en santé publique…