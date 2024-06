Un demi-siècle d’émerveillement

Le Zoo de Servion fête ses 50 ans. C’est l’occasion qu’a choisie le directeur Roland Bulliard pour passer le relais à ses filles. L’aventure familiale se poursuit.

ÉRIC BULLIARD

Tout est passé très vite… Il me manque quinze ans, je ne sais pas où ils ont disparu!» Roland Bulliard a le sourire, au moment de franchir une sacrée étape: quarante ans qu’il travaille au Zoo de Servion, fondé par son père et ses deux oncles (lire ci-dessous). Et deux décennies environ qu’il en a progressivement repris la direction. Ce week-end, à l’occasion des festivités marquant le demi-siècle du parc animalier, il va transmettre le flambeau à ses deux filles, Céline Bulliard et Virginie Grivel.

«Ça me réjouit qu’elles aient cette envie et qu’elles soient motivées, poursuit Roland Bulliard. Elles ont toutes…