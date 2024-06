Un Gruérien à la tête de Sanima

NOMINATION. Guillaume Kolly prendra la tête de l’Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima) dès le 1er septembre. Il remplacera Michel Roulin, qui a décidé «de relever un nouveau défi professionnel» et qui était en place depuis sept ans, annonce la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) dans un communiqué. Actuellement expert agricole auprès d’Agri Fribourg, Guillaume Kolly a étudié l’agronomie à la Haute Ecole des sciences agronomiques, alimentaires et forestières. Le Gruérien est également répondant romand pour l’Association suisse des fermiers et membre du comité de la Société fribourgeoise d’économie alpestre. EF