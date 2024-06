FOOTBALL

Besar Dema (photo) et six coéquipiers fribourgeois sont devenus dimanche dernier champions de Suisse M16 avec Young Boys. Le Bullois de 16 ans a disputé les 120 minutes de la finale remportée 2-1 face au FC Bâle, après avoir éliminé Lucerne et Lausanne-Sport en play-off. QD