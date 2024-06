Une 90e pour marquer le coup

COURSE À PIED. Mardi matin dans la capitale cantonale, la direction de Morat-Fribourg a préfacé la 90e édition de la course commémorative. Les festivités entourant ce mythique rendez-vous se dérouleront les 5 et 6 octobre prochains. Et qui dit chiffre rond d’anniversaire dit événements particuliers.

En marge de la traditionnelle course des enfants et le Mini Morat-Fribourg, la «Course des Téméraires» fait son apparition le samedi soir. Elle fait référence à Charles le Téméraire, vaincu à Morat lors de la guerre de Bourgogne. Il s’agit d’une épreuve «décalée, non chronométrée et gourmande», signale l’organisation. Dès la tombée de la nuit, ce tracé de 3,4 kilomètres permettra aux adultes de «parcourir l’histoire de la ville de Fribourg», expliquait mardi Marc Mauron, le directeur de…