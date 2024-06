Une petite sœur pour La Gustav

MUSIQUE. Depuis 2018, La Gustav permet aux jeunes musiciens suisses de se former durant un an à la musique actuelle. Cet été, l’association fribourgeoise Académie suisse des musiques actuelles lance un nouveau projet musical destiné tant aux enfants qu’aux adultes. Intitulé La Marlène (www.lagustav.ch) et présenté comme «la petite sœur de La Gustav», il proposera des ateliers, des cours et des camps bilingues. «Le fait de se retrouver pour faire de la musique en toute créativité crée des liens et permet d’acquérir les compétences de demain, comme le travail en équipe, l’intelligence sociale et émotionnelle, l’esprit critique ainsi qu’un savoir-faire linguistique et digital», souligne dans un communiqué le chanteur Gustav, alias Pascal Vonlanthen, cofondateur de l’association.…