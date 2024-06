Veveyse: Le centre sportif de Châtel-Saint-Denis peut (enfin) être inauguré

Il a fallu 18 mois de travaux et quelques années de discussion au Conseil général de Châtel-Saint-Denis pour que le nouveau centre sportif du Lussy sorte enfin de terre. C’est chose faite! En fonction depuis le début de l’année, il sera inauguré le week-end prochain, les 14 et 15 juin. Comprenant des vestiaires supplémentaires, une salle polyvalente, une nouvelle buvette ainsi qu’une salle de musculation le nouvel écrin offre aux clubs sportifs de la région de meilleures conditions.

Le week-end festif commencera le vendredi, dès 19h, par la cérémonie du mérite châtelois puis par la retransmission du match d’ouverture de l’Euro 2024: Allemagne - Ecosse. Le lendemain, la matinée sera dédié au meeting d’athlétisme UBS Kid’s Cup et à une démonstration de boxe et de lutte suisse. A 15h, la rencontre Suisse - Hongrie de l’Euro sera retransmise avant le match, sur le terrain du Lussy cette fois, entre Châtel-Saint-Denis et Lancy, à 19h. Patrick Biolley