Accueil extra-familial: Il manque plus de 6200 places dans le canton de Fribourg

L’Etat de Fribourg a dévoilé mercredi les conclusions d’une étude mandatée par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), en collaboration avec l’Association des communes fribourgeoises et différents partenaires. Selon ce rapport rédigé par l’entreprise Microgis, l’offre dans le canton de Fribourg est actuellement de 3759 places d’accueil préscolaire (à savoir 2576 places en crèche, 961 places en accueil familial de jour et 222 places préscolaires chez des parents de jour indépendants) réparties dans 45 communes et 6186 places d’accueil extrascolaire (5106 en structure collective d’accueil extrascolaire, 877 places en accueil familial de jour et 203 places chez des parents de jour indépendants) dans 83 communes.

Pour répondre entièrement aux besoins, il manque ainsi 1526 places d’accueil préscolaire et 4685 places d’accueil extrascolaire. Toutefois, le manque varie beaucoup d’un district à l’autre.

En outre, d’ici 2030, la planification de l’offre des communes devra encore prendre en compte un besoin supplémentaire de 387 places préscolaires et de 996 places d’accueil extrascolaire pour couvrir la croissance du besoin. Dans un communiqué de presse, la DSAS relève: «Le développement de l’offre influe évidemment sur le besoin en personnel qualifié, qu’il s’agisse de personnel avec CFC (assistants socio-éducatifs ASE) ou avec titres ES ou HES. Le rapport Microgis indique ainsi un besoin supplémentaire de 1700 personnes, soit de 3600 personnes à former. La différence entre ces deux chiffres étant due en particulier à une «sortie» ou une réorientation des professionnels (vers d’autres professions ou en raison de l’arrêt de l’activité). Le canton forme actuellement 90 apprentis assistants socio-éducatifs (ASE) par année, avec un potentiel d’augmentation allant jusqu’à 120 apprentis dans les prochaines années Ainsi, 630 à 840 apprentis ASE pourront notamment être formés d’ici à 2030.»

Développer une offre suffisante

A noter que, selon la loi sur les structures d’accueil extra-familial de jour, les communes doivent évaluer le besoin en places d’accueil préscolaire et extrascolaire au moins tous les 4 ans et, sur cette base, développer une offre suffisante et financièrement accessible pour les familles. Dans ce cadre, l’Etat de Fribourg a la tâche de veiller à ce que les communes mènent ces évaluations et d’en recenser l’offre. En fonction du besoin et des fonds à disposition, l’Etat peut financer des mesures d’incitation à la création de places d’accueil. Nicolas Maradan