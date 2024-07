Au Trail de Charmey, la sobriété pour courir vers plus de vert

Un peu plus de 1000 personnes ont participé au Trail de Charmey, samedi.

Lauréat du 54 kilomètres, le Français Antoine Charvolin colle avec les valeurs de l’événement.

Lui et l’organisation veulent des épreuves de plus en plus respectueuses de l’environnement.

VALENTIN THIÉRY

TRAIL. Quand on pense trail, l’esprit s’évade sur des chemins de montagne, au beau milieu de majestueux paysages. Sa pratique minimaliste (il faut «juste» courir) en pleine nature ne l’exempt pourtant pas de tout reproche d’un point de vue environnemental. Les organisateurs du Trail de Charmey en sont conscients, et s’emploient à ce que leur course devienne de plus en plus verte. Et quelle meilleure promotion qu’un lauréat du 54 kilomètres venu en Gruyère en train et en bus depuis Zurich?

Samedi, Alexandre Charvolin…