LUTTE SUISSE. Après 2018 et 2022, Benjamin Gapany a décroché sa troisième victoire à la Valaisanne, dimanche, aux Haudères. Avec une fiche de quatre victoires et une nulle, le Marsensois de 29 ans s’est défait du Broyard Romain Collaud en passe finale pour décrocher le 14e titre de sa carrière et la 7e couronne de sa saison. Meilleur des viennent-ensuite du Club de la Gruyère, Loïc Pasquier (Maules) a dû se contenter du rang 9b. GR