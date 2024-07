Bus TPF en renfort en Valais: «Nous sommes sollicités, car nous avons de l’expérience dans le domaine»

Des bus TPF en Valais? Vous ne rêvez pas et ce n’est pas la première fois que cela arrive. A la suite des terribles inondations provoquées, notamment, par les gros orages du week-end passé, le transporteur fribourgeois a été mandaté par les CFF pour pallier l’absence de trains sur divers tronçons impraticables par les trains. Dès dimanche soir, des bus estampillés TPF ont parcouru le trajet entre Riddes et Sion et entre la capitale valaisanne et Sierre. Lundi s’est ajoutée la liaison Sierre - Viège. «Nous serons sur place tant que la situation ferroviaire n’est pas rétablie», relève Jérôme Gachet, porte-parole des TPF. Les lignes devraient être rétablies jeudi à midi.

Les TPF se retrouvent fréquemment à venir épauler les CFF ou les transporteurs d’autres cantons. «Nous avons développé une cellule de remplacement spécialement dédiée», explique Jérôme Gachet. «Nous sommes prêts en cas de catastrophe avec une entité de bus, responsables et chauffeurs dédiés à cela». Les Chemins de fer fédéraux ont une liste de partenaires capables d’intervenir en cas de force majeure, dont font partie les TPF qui avaient déjà été amenés, notamment, à intervenir lors du fameux «trou de Tolochenaz». «Nous sommes fréquemment sollicités, car nous avons désormais une bonne expérience dans le domaine», souligne le porte-parole.

Pour le cas du Valais, ce sont entre 2 et 11 bus qui se sont relayés sur les différents tronçons ainsi qu’une vingtaine de chauffeurs. Patrick Biolley