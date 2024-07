Caritas ouvre une permanence sociale à Châtel-Saint-Denis

Alarmée par la hausse «inquiétante» de 32% des demandes d’aide en consultation sociale ces derniers mois, Caritas Fribourg a décidé d’intensifier son action. Avec le soutien de l’Etat, des communes et de donateurs, l’organisation ouvrira le 12 juillet une nouvelle permanence sociale à Châtel-Saint-Denis. Située au centre de santé de la Veveyse (place d'Armes 30), elle sera ouverte les 2e et 4e vendredis de chaque mois de 8h30 à 11h30. «Ces espaces d’accueil sans rendez-vous offrent écoute, information et soutien aux personnes en difficulté.»

Cette nouvelle offre vient compléter le dispositif existant dans le sud du canton, relève Caritas Fribourg via un communiqué. En mars, un réseau de permanence dans tous les chefs-lieux avait été lancé. Selon le dernier rapport sur la pauvreté dans le canton de Fribourg, plus de 31 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté ou sont menacées de le franchir. Elodie Fessler