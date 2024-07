Château de Bossonnens: L’exposition Bossonn’Art allie patrimoine et art contemporain

Les vestiges du château de Bossonnens se mêleront à l’art contemporain. Du vendredi 23 août au samedi 14 septembre, l’exposition gratuite Bossonn’Art proposera aux visiteurs de flâner dans ce lieu historique à la découverte des créations de 38 sculpteurs. A la tombée de la nuit, les oeuvres s’illumineront pour une expérience féerique conçue en collaboration avec Morat Lumières.

Chaque week-end, 32 artistes issus d’autres disciplines, telles que la photographie et la peinture, viendront enrichir l’offre culturelle. Le Bossonn’Art Café, un établissement éphémère, construit à partir de matériaux de récupération, proposera une offre de restauration et des afterworks. De plus amples informations sur la manifestation sont à retrouver sur le site de la manifestation. Victoria Martin