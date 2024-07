Championne d’abord, emblème surtout

GYMNASTIQUE. Les Etats-Unis se présentent avec près de 600 athlètes aux Jeux olympiques à Paris, qui se sont officiellement ouverts vendredi soir. Parmi la majorité de femmes, une est particulièrement attendue. Dès dimanche, Simone Biles (27 ans) pourra confirmer à qui en doutait qu’elle est bel et bien la plus grande gymnaste de tous les temps.

Des exploits dans la capitale française appuieraient alors son retour sur le devant de la scène, mais donneraient surtout encore plus d’échos à son histoire et à ses choix de carrière. Dans la lutte pour une meilleure santé mentale et physique des sportifs, ce qu’elle incarne est au moins aussi important que ses 37 médailles (dont 27 en or) à des Mondiaux ou JO.

Son expérience est contée dans les deux premiers épisodes de la récente série…