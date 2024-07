Charmey: Pro Junior pérennise ses camps pour les papas solos et leurs enfants

Les vacances ne sont pas toujours synonymes d’éloignement du domicile pour les familles monoparentales, parfois en manque de budget. Pour y remédier, Pro Junior organise son quatrième camp pères-enfants du 28 juillet au 2 août à Charmey (www.proju-fr.ch). L’occasion de permettre aux adultes «de renforcer leurs compétences parentales et d’échanger sur leurs expériences personnelles pendant que les enfants participent aux nombreuses activités préparées par les équipes d’animation», communique l’association. Quelques places sont encore disponibles, a contrario des camps mères-enfants qui affichent complet à Leysin et Charmey.

La phase pilote du projet de camp pères-enfants - lancé en 2021 avec Mencare Suisse romande - a duré trois ans et s’est soldée par un bilan «extrêmement positif», se réjouit Pro Junior, qui a décidé de pérenniser le concept. En témoignent les éditions 2022 et 2023 complètes et le taux de satisfaction générale qui atteint 93%.

Les études menées par la Haute Ecole de travail social de Fribourg confirment que l’offre «répond aux besoins des papas solos de se retrouver entre pères», relève Pro Junior dans son rapport. Lors des ateliers organisés, ces derniers ont notamment pu apprendre à mieux identifier leurs besoins autour de la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi «qu’aborder les étapes de la séparation parentale sous l’angle de la socialisation masculine». Elodie Fessler