Christine Grangier-Pharisa

ÉPAGNY

Christine est née le 13 octobre 1930 dans le foyer de Calybithe et Emma Pharisa. Elle passa son enfance à Epagny, au sein d’une fratrie de six enfants. Par la suite, Nestlé à Broc eut la chance de la compter comme collaboratrice durant toute sa carrière professionnelle. Elle y fut une cheffe d’équipe appréciée pour son sérieux et sa rigueur.

Le 20 octobre 1951, à Gruyères, elle unit sa destinée à Honoré Grangier. Leur foyer n’eut pas le bonheur d’accueillir d’enfant. Christine reporta alors son affection sur ses neveux et nièces, dont Suzanne et Matthieu pour lesquels elle avait un attachement particulier.

A la suite du décès de son époux en 2004, Christine décida de donner de son temps et de son énergie, durant la période estivale, en travaillant à la buvette des Mongerons. Avec…