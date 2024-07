Chute mortelle pour un grimpeur

GASTLOSEN. Alors qu’il descendait d’une paroi rocheuse dans le secteur de l’Eggturm, jeudi, aux Gastlosen, un homme a chuté de plus de cent mètres. Les forces d’intervention n’ont pu que constater le décès du grimpeur, dont l’identification formelle n’avait pas encore été effectuée vendredi après-midi, communique la Police cantonale bernoise. Une femme qui se trouvait avec la victime n’a pas été blessée et a pu être évacuée par un hélicoptère de la Rega. Une enquête a été ouverte par le Ministère public régional de l’Oberland afin de déterminer les circonstances de cet accident qui s’est déroulé sur la commune de Saanen (BE). EF