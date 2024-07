Cyclisme: lorsque Pascal Richard remportait un titre olympique en 1996 à Atlanta

A l’occasion des Jeux d’été à Paris, La Gruyère revient sur six expériences olympiques fribourgeoises.

Deuxième épisode avec le cycliste et Châtelois d'adoption Pascal Richard.

Son titre olympique à Atlanta en 1996 fut le sommet de sa carrière.

CORENTIN PFISTER

CYCLISME. Ce 31 juillet 1996, trois coureurs cheveux au vent et lunettes d’astronaute sur le nez déboulent sur une gigantesque avenue. Un Danois, un Suisse et un Britannique vont se disputer le titre suprême, celui de champion olympique. «Rolf Sorensen avait lancé de très loin et m’avait pris 20-30 mètres. Il était plus explosif et m’avait surpris. Je m’étais dit: ce n’est pas possible, je me suis fait avoir», relate Pascal Richard. Il finit par «sauter» le Danois sur la ligne et lève les bras au ciel. «J’ai crié: incroyable, je suis…