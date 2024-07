Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DES ATELIERS abordant «les étapes de la séparation parentale sous l’angle de la socialisation masculine», mais pas seulement. Le camp pères-enfants, 4e édition, destiné aux familles monoparentales offre surtout, selon ses organisateurs, l’occasion pour «les papas solo» et les enfants de se retrouver ensemble, et en équipe. Le camp permet en effet aux «papas solo» de «renforcer leurs compétences parentales et d’échanger sur leurs expériences personnelles pendant que les enfants participent aux nombreuses activités préparées par les équipes d’animation». Bref: à boire des bières entre hommes sans trop se culpabiliser.

À LA PRESQU’îLE, À MORLON, il est à nouveau permis de se baigner, avec la fin du risque de contamination du lac par des eaux usées. Qui appelle Anne…