Des actions menée à Bulle pour lutter contre les déchets jetés sur la voie publique

Vous les avez peut-être croisés dans les rues de Bulle ces derniers jours. Des agents du Centre de compétence suisse contre le littering (IGSU) parcourent le centre-ville afin de mener des actions de sensibilisation au littering, soit au fait de jeter ses déchets sur la voie publique.

Hormis ramasser des détritus et échanger avec les passants, ces derniers se sont notamment munis de craie pour indiquer sur le sol le chemin vers la poubelle ou le conteneur le plus proche. Ceci pour montrer «que la possibilité d’élimination la plus proche n’est qu’à quelques pas», communique l’organisation, en utilisant le slogan «Tous les chemins mènent à Rome - ou bien à la poubelle».

La prochaine et ultime action bulloise se déroulera le 25 juillet. L’IGSU sillonne les villes de Suisse depuis 2007 et depuis près de dix ans le chef-lieu gruérien, explique Valentine Schouwey, collaboratrice communication à la ville de Bulle.

Tout en précisant que ces initiatives s’effectuent parallèlement aux sensibilisations menées par la commune. L’an passé, cette dernière avait sensibilisé les habitants sur les déchets abandonnés autour des moloks. «Nous sommes conscients de la problématique du littering et nous travaillons chaque année pour améliorer la qualité de vie en ville.» Elodie Fessler