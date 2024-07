Des places d'accueil extra-familial à créer par milliers dans le canton de Fribourg

Une étude démontre que le canton de Fribourg doit développer ses places d’accueil extrafamilial.

Rien qu’en Gruyère, 381 places manquent en accueil préscolaire et 1028 en extrascolaire.

En parallèle, des députés s’interrogent sur la suppression de la formation d’intervenants en accueil extrascolaire à la Haute Ecole de travail social.

ANGIE DAFFLON

ENFANCE. Fribourg tenait à faire le point sur l’offre et les besoins en places d’accueil extrafamilial. La Direction de la santé et des affaires sociales a dès lors mandaté, en collaboration avec l’Association des communes, l’entreprise Microgis pour mener une étude prenant en considération la conciliation vies privée et professionnelle et la socialisation. Résultat: le canton doit faire un effort, tant pour l’accueil préscolaire que pour…