Di brâvè dzin

Deché-delé

Ti lè j’an, lè patêjan l’an min di dzin. Prà dè patêjannè è patêjan modon po le Gran-Patyi. Chin vou a dre ke li a ti lè j’an min dè dzin ke dèvejon le patê. Ma, chin vou pâ a dre ke li a min dè dzin a kô on pou le dèvejâ, puchke no j’an tyè a dèvejâ i dzouno è i j’infan! Le mintin dou patê dèpin dè no!

Chti an, dou patêjan ke l’an travayi farmo po la tsèvanthe dou patê no j’an tyithâ. Albert è Marcel, k’iran di gran j’êmi lè dou. Marcel l’a prèjidâ la Grevire è le tyinton adrê è l’a bayi prou nyêrga po ke le patê chêyè rèkonyu kemin ‘na linvoua è pâ mé on dyalèkte. L’a ravuchê è chin l’a fê dou bin po le patê.

Albert, li irè bochê de la chochyètâ de la Grevire du grantin è l’a fê on travô monchtro. Albert è Marcel l’an ti dou partichipâ a la chayête dou novi dikchenéro.

Di…